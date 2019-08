Furuseth: “Non ho nulla da perdere”

In FIA ERC3 Junior Championship la lotta per il titolo resta apertissima e Sindre Furuseth darà il suo assalto al primato al Barum Czech Rally Zlín.

Il norvegese è terzo e in lizza per aggiudicarsi il premio di due gare nel FIA ERC 2020 con la ŠKODA Fabia R5 della Motorsport Italia, ma è a quota 91 punti, mentre Ken Torn ne ha 116.



“C'è tensione, ovviamente Ken Torn ha un margine e io nulla da perdere, per cui spingerò al massimo - ha detto Furuseth, che deve superare Efrén Llarena (Rallye Team Spain) - Dobbiamo continuare così, capendo dove è fangoso e dove si può tirare".

