Furuseth nuovo leader dell’ERC3 Junior dopo la penalità a Franceschi

Sindre Furuseth è balzato al comando del FIA ERC3 Junior Championship al Rally Islas Canarias, dopo che Jean-Baptiste Franceschi è incappato in una penalità di 20" per essere arrivato in ritardo di 2' al controllo successivo la PS3.

Il francese, che aveva vinto tutte le PS, si era perso nel cercare il rifornimento dopo la PS2 e, cosa curiosa, il team del nordico, la Saintéloc Racing, ha provveduto a rifornire la macchina di Franceschi.



Furuseth ora è primo con 12"2 su Efrén Llarena (Rally Team Spain), mentre Franceschi è terzo a 1"2 dallo spagnolo.

