Furuseth primo in ERC3, guai per i suoi rivali

Sindre Furuseth è al comando del FIA ERC3 Junior Championship al Rally di Roma Capitale, mentre Efrén Llarena e Ken Torn hanno perso tempo nella Pico-Greci.

Al volante della sua Peugeot 208 R2, il pilota del Saintéloc Junior Team ha un margine di 28"2 su Grégoire Munster (ADAC Opel Rallye Junior Team).



Gli altri hanno sofferto, con Torn (Estonian Autosport Junior Team) e Llarena (Rally Team Spain) che hanno forato perdendo rispettivamente 47"8 e 1'42".



Il primo dei piloti dell'ACCR Czech Rally Team è Erik Cais, terzo a 37" da Furuseth, poi abbiamo Torn dietro a lui per 13"2 e in rimonta. Jan Talaš (ACCR Czech Rally Team) completa la Top5 seguito da Roman Schwedt (Team ROMO), incappato in problemi alla frizione, così come Orhan Avcioğlu (Toksport WRT), attualmente settimo davanti a Llarena.



Anche Florian Bernardi sta cercando di rimontare, visto il tempo perso nella Pico-Greci: il francese ha superato Gregor Jeets nella lotta per il nono posto.



In ADAC Opel Rallye Junior Team, sofferenza per Elias Lundberg, superato da Pedro Antunes (FPAK Portugal Team ERC) prima che quest'ultimo avesse un incidente nella PS3. I tempi sono stati assegnati dai giudici e attualmente Lundberg sarebbe 11° in ERC3 e 9° in ERC3 Junior, ma costretto a rallentare forzatamente.



12a Cristiana Oprea, al debutto nella serie, mentre quello di James Williams lo ha visto forare nella Pico-Greci. Freni caldi per Catie Munnings (Peugeot Rally Academy), ritirata nella sezione di collegamento.

