Furuseth punta all’R5 dopo l’ERC3 Junior

Sindre Furuseth il prossimo anno è sempre più determinato a correre con una R5, dopo che al Barum Czech Rally Zlín si è giocato il titolo del FIA ERC3 Junior Championship contro Efrén Llarena e Ken Torn.

Il norvegese ha perso l'occasione di correre due round del 2020 con la SKODA Fabia R5 della Motorsport Italia, ma resta comunque soddisfatto di quanto fatto e voglioso di cambiare ugualmente categoria.



“Quest'anno abbiamo dimostrato di essere veloci, ma per vincere il titolo serve anche fortuna e non l'abbiamo avuta. Abbiamo chiuso terzi, ma credo che tutto sia sfumato prima del Barum Rally. Ho cercato di fare del mio meglio e dopo 2h di gara essere a 15" dal primo posto penso sia fantastico. E' stata una battaglia serratissima per tutto il weekend, sono contento delle mie prestazioni di quest'anno, seppur non sia molto contento di come sono andato nelle sezioni sterrate", ha detto il pilota della Saintéloc.



"L'errore di Roma è un esempio, debbo lavorare sulla mia testa. Qui avrei potuto guadagnare di più spingendo nelle PS notturne, ma sarebbe stato un rischio e sabato avevo già dato tantissimo. Nella PS5 il tempo è stato buono, solo 1" peggio di Franceschi, ma in un incrocio sono arrivato troppo forte e ho sbandato. E' stato un errore stupido. In curva non ero rapido come volevo. Per il futuro non credo che proseguirò con le R2, ho già visto di essere veloce, quindi l'obiettivo è passare ad una R5 mettendo in pratica ciò che ho imparato, anche se servirà budget".

