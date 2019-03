Furuseth: “Questo podio è come una vittoria”

Sindre Furseth ha ottenuto il secondo posto in FIA ERC3 Junior Championship all'Azores Rallye dopo un 2018 ricco di problemi.

Il pilota del Saintéloc Junior Team era al debutto in questo evento con la Peugeot 208 R2, ma si è piazzato alle spalle di Efrén Llarena assieme al suo co-pilota Jim Hjerpe.



“Il secondo posto è come una vittoria dopo i problemi avuti l'anno scorso - ha detto il norvegese - E' stato un rally fantastico ed è bellissimo averlo chiuso alle spalle di Efrén Llarena, che ha fatto un'ottima gara. Sono contento delle prestazioni, non sapevo cosa aspettarmi, seppur sia stato difficile trovare velocità e ritmo senza commettere errori. Ho sofferto un po' il consumo gomme, forse perché sull'asfalto ho spinto troppo. Nell'ultima PS c'erano dei rumori fastidiosi in macchina che venivano dal motore, per cui ho cercato di preservarlo. Pensavo di aver perso il secondo posto, invece anche Elias Lundberg stava gestendo e non ci ha superato".

