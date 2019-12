Furuseth ringrazia Llarena per la battaglia in ERC3 Junior

Sindre Furuseth ha voluto ringraziare Efrén Llarena per la lotta in ERC3 Junior nel 2019.

Il norvegese ha combattuto per il titolo fino al Barum Czech Rally Zlín, poi con Jim Hjerpe si è classificato terzo e all'ERC Awards Ceremony di Budapest ha reso merito al rivale.



"Mi sono divertito tantissimo in questa annata con la Saintéloc Racing e ringrazio tutti per il supporto, ma anche Efrén per l'intensa lotta - ha dichiarato Furuseth - Abbiamo spinto fortissimo contro le Fiesta della M-Sport, prima di Roma è stata dura, poi le cose si sono messe bene, ma alla fine non siamo riusciti a trasformare il nostro potenziale nel successo. Sono comunque contentissimo di questo terzo posto e che Efrén abbia vinto il titolo".



Furuseth ha condotto la Peugeot 208 R2 gommata Pirelli del Saintéloc Junior Team e non ha ancora detto cosa farà nel 2020, seppur la sua chiara intenzione sia quella di passare ad una R5.

