Furuseth si riscatta con il podio in ERC3 Junior

Sindre Furuseth ha riscattato il ritiro dal Rally Islas Canarias centrando il podio in FIA ERC3 Junior Championship al Rally Liepāja.

Il norvegese ha battuto il suo connazionale Steve Røkland e dando una mano al Saintéloc Junior Team a tornare in lizza per il titolo.



“Dopo il ritiro delle Canarie penso sia stato un buon risultato per me e il campionato è aperto - ha detto scendendo dalla sua Peugeot 208 R2 sulla quale era affiancato da Jim Hjerpe - Nel primo giorno abbiamo fatto due bei tempi, poi abbiamo forato l'anteriore destra prendendo un sasso, altrimenti saremmo stati primi. Sapevo cosa fare per proseguire e ci siamo riusciti".

