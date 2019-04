Gago è il punto di riferimento per Antunes

In casa FPAK Portugal Team, Pedro Antunes si appresta a correre il Rally Islas Canarias con in mente le prestazioni di Diogo Gago del 2018.

Il portoghese lo scorso anno vinse i primi due round dell'ERC3 Junior, dove ora Antunes proverà a seguire le sue orme.



“E' la prima volta che corro questo rally, sembra bello e divertente. Ho sentito dire che è duro per le gomme e per il caldo su un asfalto abrasivo. Sarà tutto nuovo e proverò ad arrivare sul podio. Il mio riferimento lo scorso anno era Diogo Gago, con il quale ho combattuto diverse volte. Qui però ci saranno altri in ERC Junior che l'hanno già corso".

