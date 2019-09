Galatariotis: “Ci serve un miracolo per vincere”

Simos Galatariotis vede molto dura ripetere la vittoria al Cyprus Rally del 2018.

Con 3 PS al termine di questo evento del FIA European Rally Championship, il pilota della Petrolina Racing è terzo a 2'48"3 dal leader Nasser Al-Attiyah, dunque serve un miracolo per fare il bis.



“Abbiamo due piloti forti davanti che ora se la prenderanno comoda per mantenere la posizione - ha detto Galatariotis, che ad 1'57"4 ha Alexey Lukyanuk - Sarebbe un miracolo vincere, ma il podio andrebbe bene. Anche Chris Ingram e Łukasz Habaj sono velocissimi, costanti e con esperienza. Averli entrambi dietro per me è una bella cosa".

