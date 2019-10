Galatariotis: “L’esclusione è colpa di una incomprensione”

Simos Galatariotis è stato escluso dal Cyprus Rally a causa di una incomprensione con il suo team.

Il cipriota era riuscito a concludere secondo l'evento di casa sua del FIA European Rally Championship, ma i commissari lo hanno squalificato per una infrazione commessa in parco chiuso.



Galatariotis ha chiarito che si è trattato di un problema avuto tra lui, il navigatore e la Petrolina Racing al parco assistenza. Dopo aver parcheggiato la loro ŠKODA Fabia R5 per i controlli finali, alcuni meccanici l'hanno spostata in un'altra area senza permesso.



Questo ha dato modo a Chris Ingram di salire secondo alle spalle del vincitore Nasser Al-Attiyah, con Mikko Hirvonen terzo e Paulo Nobre ad entrare in Top10.

