Galatariotis pronto a sventolare la bandiera di Cipro

Simos Galatariotis sarà il primo pilota locale che al Cyprus Rally proverà a dare filo da torcere ai suoi rivali del FIA European Rally Championship.

Il cipriota vinse lo scorso anno in patria succedendo a Nicos Thomas (2008) nell'albo d'oro della gara. Quest'anno torna in azione con la ŠKODA Fabia R5 della Petrolina Racing, mentre gli altri ragazzi di casa sono Andreas Psaltis (Citroën DS3 R5) e Panayiotis Yiangou (Hyundai i20 R5).



Anche in ERC2 Cipro è rappresentata bene, con Antonis Chilimindris, Louis Papageorgiou e Petros Panteli, mentre Christos Mannouris e Konstantinos Televantos daranno la caccia al successo in ERC3.

