García e Monarri lottano per l’Abarth Rally Cup

Carlos David García e Alberto Monarri sono in piena lotta per l'Abarth Rally Cup al Rally Islas Canarias, secondo round del FIA European Rally Championship.

Monarri era stato il più rapido nelle PS 1 e 2 portando a 3"5 il vantaggio su Dariusz Poloński (Rallytechnology), ma García ha realizzato un tempone con la sua Fiat Abarth 124 Rally nella PS3 "Tejeda" guadagnando 11"4 sul rivale scavalcandolo in classifica.



Poloński ha invece colpito un sasso rompendo la sospensione e ritirandosi.



Anche Andrea Nucita, uno dei favoriti per il successo, ha avuto guai con due forature e il malfunzionamento della trasmissione che lo hanno fatto finire lontano dal podio.



García e Monarri sono anche primo e secondo in ERC2, dove Juan Carlos Alonso è terzo a 48"8 dalla vett. L'argentino ha 58"6 di margine su Zelindo Melegari, al debutto con la Mitsubishi Lancer Evo X della Neiksans Rallysport.

