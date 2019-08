I giovani del FIA European Rally Championship stanno brillando al Barum Czech Rally Zlín, con Nikolay Gryazin primo assoluto e in Classe ERC1 Junior.

Il pilota della Sports Racing Technologies è in azione ospite del promoter Eurosport Events come Campione in carica della categoria e ha vinto la "Semetín" con 3"9 di vantaggio su Alexey Lukynauk (Saintéloc Junior Team) e 8"1 su Jan Kopecký (ŠKODA Motorsport).



Lukyanuk ha poi superato Gryazin nella "Březová", mentre Kopecký è scivolato terzo, con Václav Pech (EuroOil – Invelt Team) quarto davanti a Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team), il quale sta cercando di guadagnare punti su Chris Ingram (Toksport WRT) nella lotta per il titolo in ERC1 Junior.



Mareš ha infatti bisogno di chiudere davanti ad Ingram e prendere anche più punti bonus di tappa rispetto all'inglese.



Tomáš Kostka (Kresta Racing), Norbert Herczig (MOL Racing Team), Jan Černý (Mogul Auto Šidlo ŠKODA Team) e Marijan Griebel (BRR Baumschlager Rallye & Racing Team) completano la Top10.



Paulo Nobre (Palmeirinha Rally) nella "Semetín" ha rotto la posteriore destra ritirandosi.



In ERC2 il leader Zelindo Melegari (Loran SRL) ha riportato problemi alla trasmissione della sua Abarth 124 Rally venendo passato da Juan Carlos Alonso.



Efrén Llarena (Rallye Team Spain) continua a guidare in ERC3, con Erik Cais (ACCR Czech Rally Team) che ha guadagnato il podio superando Adam Březík, fuori nella "Semetín" e settimo in ERC3.



Si ricomincia alle ore 13;12 con la "Halenkovice".

The post Gli ERC1 Junior svettano a Zlin appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.