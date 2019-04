Sindre Furuseth ha ringraziato gli organizzatori del Rally Islas Canarias per aver fornito a tutti i piloti i video del prossimo round del FIA European Rally Championship.

Il ragazzo della Saintéloc Racing sarà in azione in ERC3 Junior nella gara su asfalto che ha studiato a casa assieme al co-pilota Jim Hjerpe.



“Ho dato un'occhiata ai video che gli organizzatori ci hanno dato e mi sono fatto un'idea di cosa ci aspetta e di come compilare le note. Mi concentrerò nelle ricognizioni, sarà importante trovare un buon assetto per andare veloce ed essere reattivi su questo tipo di asfalto. Sono sicuro che se il pacchetto sarà competitivo possiamo lottare per vincere", ha affermato Furuseth.

The post Gli organizzatori del Rally Islas Canarias danno una mano a Furuseth appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.