Grande lotta per il titolo

Łukasz Habaj è leader del FIA European Rally Championship per un punto e sarà protagonista della sua gara di casa, il Rally Poland, il 28-30 giugno.

Chris Ingram lo ha preceduto al quarto posto al Rally Liepāja e si è messo all'inseguimento del polacco, che ha vinto l'Azores Rallye e chiuso sul podio il Rally Islas Canarias.



In Lettonia Habaj ha totalizzato 13 lunghezze, contro le 20 dell'inglese che ora lo tallona ed è leader in ERC1 Junior.



IN ERC2 si intensifica il duello fra Juan Carlos Alonso e Zelindo Melegari, anch'essi divisi da un punto.

