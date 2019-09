Grégoire Munster racconta l’esperienza da navigatore

Grégoire Munster ha fatto da co-pilota all'ex-campione del FIA ERC Patrick Snijers all'Omloop van Vlaanderen in Belgio.

Il duo si è ritirato per un problema alla sospensione della loro Porsche 997 GT3, ma alla fine è stata una bella esperienza per il ragazzo dell'ADAC Opel Rallye Junior Team, fresco di partecipazione al FIA ERC3 Junior Championship.



“In passato avevo fatto da co-pilota a mio padre nei rally storici, ma ammetto che non andavamo così forte come in questi giorni - ha detto Munster - Ho dovuto leggere le note in olandese e mi sono dovuto adattare, ma è importante saperle in due lingue diverse. Inoltre avevamo un nuovo sistema e anche questo serve per crescere".



Munster non era ancora nato quando Snijers ha vinto il titolo ERC nel 1994, ma si è imposto nel campionato locale in classe Junior.



Foto: BMA Autosport

