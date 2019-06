Griebel: “10-12 piloti sono veramente forti”

Marijan Griebel è fuori dalla Top10 del FIA European Rally Championship dopo il primo loop di PS del PZM 76th Rally Poland.

Il Bi-Campione ERC1 Junior ed ERC3 Junior sta soffrendo un passo lento in questo weekend, ma ha visto anche il livello alzarsi.



"Penso sia molto diverso rispetto a 3 anni fa, le R5 sono più veloci e la competizione è elevatissima - ha detto il tedesco - Ci sono almeno 10-12 piloti davvero forti e per me partire quinto oggi è difficile, ma la stagione in generale non sta andando come speravo. Ora cambieremo il cambio, non so se andrà meglio, ma faremo qualcosa per migliorare".

