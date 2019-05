Griebel: “Come ritrovare un vecchio amico”

Marijan Griebel tornerà al volante della ŠKODA Fabia R5 al Rally Islas Canarias.

Il tedesco ha guidato la macchina ceca nella vittoria del titolo in FIA ERC1 Junior Championship nel 2017 e per il secondo evento dell'anno l'avrà di nuovo, dato che la Volkswagen Polo GTI R5 non era a disposizione.



“Per me non è un problema, con la ŠKODA Fabia R5 ho festeggiato tanti successi - ha detto il pilota della Baumschlager Rallye & Racing, che lunedì ha effettuato un test per riprendere confidenza con essa - Sono abituato a non andare troppo piano in curva e a gestire bene le gomme. Mi sento preparato molto meglio rispetto a due anni fa, all'epoca non feci alcun test".



Nella foto:Griebel con la ŠKODA Fabia R5 della BRR al Rally Islas Canarias 2017 quando concluse terzo in ERC1 Junior e decimo assoluto.

