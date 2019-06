Griebel: “Dovrei andare in pista per migliorare le mie qualifiche”

Marijan Griebel ha detto che dovrebbe cimentarsi in circuito per allenarsi nelle qualifiche del FIA European Rally Championship.

Al Rally Liepāja il tedesco ha infatti chiuso 11° nella Qualifying Stage dovendo scegliere per 11°, appunto, in che posizione partire in Lettonia. Alla fine ha optato per il 5° posto, senza però avere molta scelta.



“Il rally l'ho perso già dalle qualifiche - ha detto il Bi-Campione ERC Junior - Non sono mai state il mio forte, con le R2 non contano molto, ma con le R5 sono molto importanti, specialmente su terra. Forse dovrei andare in pista ad allenarmi".



Griebel è poi riuscito a rimontare nella Tappa 2 dopo una giornata d'apertura complicata. Grazie alle ottime prestazioni da Top5 alla fine ha terminato 7°.

