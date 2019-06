Griebel e Winklhofer di nuovo assieme

Il duo Marijan Griebel-Pirmin Winklhofer torna assieme per il PZM 76th Rally Poland, quarto round del FIA European Rally Championship.

Il navigatore affiancò il tedesco in FIA ERC3 Junior Championship nel 2016 e l'ultimo rally corso assieme fu il Cyprus Rally nel quale terminarono secondi conquistando il titolo e passando dalle R2 alle R5.



Griebel ha poi continuato a lavorare con Stefan Kopczyk vincendo anche l'ERC1 Junior, poi con Alexander Rath si è laureato Campione in Germania e nell'ERC ha proseguito sempre con Kopczyk.



Winklhofer torna di nuovo in macchina con Griebel, come promesso una volta terminati gli studi, anche se la limitata esperienza con le R5 pone i due davanti ad una grande sfida.



“E' così su strade sterrate veloci - ha spiegato il tedesco della BRR prima di salire sulla sua ŠKODA Fabia R5 - Ultimamente però abbiamo imparato molto, in Lettonia ho visto che le PS erano simili".



Griebel ha già corso il Rally Poland con una Opel ADAM R2 nel 2016 quando era gara del WRC, affiancato da Ella Kremer, figlia del suo mentore Armin Kremer.

