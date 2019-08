Griebel: “I Campioni ERC Junior hanno una grande occasione”

Marijan Griebel ha parlato dei nuovi Campioni ERC Junior – Filip Mareš ed Efrén Llarena – e della grande occasione che avranno per la loro carriera.

Mareš potrà correre Cyprus Rally e Rally Hungary come ospite del promoter Eurosport Events, che il prossimo anno darà modo a Llarena di prendere parte a due gare con la ŠKODA Fabia R5 della Motorsport Italia.



Griebel, vincitore dell'ERC3 Junior nel 2016 e dell'ERC1 Junior nel 2017, ha già avuto modo di sfruttare i 100.000€ messi in palio da Eurosport Events nel 2018. Al Barum Czech Rally Zlín ha lottato con Mareš e Chris Ingram, chiudendo quinto.



“E' stato veramente incredibile, entrambi se lo meritavano perché hanno avuto un gran passo e per loro questa è una opportunità importantissima per fare un ulteriore passo avanti in carriera", ha commentato il tedesco.



"Io ho corso all'80% senza fare errori in un rally difficile, in questo modo ho potuto ottenere un ottimo risultato. Ora farò il Rallye Deutschland e non volevo prendere troppi rischi perché lì avrò la nuova ŠKODA Fabia R5 Evo da scoprire, è stata una buona preparazione".



*Soggetto a conferma FIA

