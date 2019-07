Griebel in azione in Lussemburgo

Marijan Griebel correrà il Rallye Luxembourg nel prossimo weekend (12-13 luglio) dando la caccia alla terza vittoria consecutiva.

Il tedesco torna a bordo della Volkswagen Polo GTI R5 dopo che nel 2017 si era imposto al volante di una Hyundai i20 R5 e lo scorso anno con la Citroën DS3 WRC. Al suo fianco ci sarà Johny Blom sulla macchina della Volkswagen Luxembourg.



“Non vedo l'ora di cominciare e sono prontissimo - ha detto Griebel - Ringrazio Johny Blom che mi ha invitato per questa sfida".



Il Bi-Campione ERC Junior ha già corso con la Volkswagen Polo GTI R5 nel FIA European Rally Championship all'Azores Rallye e la sua macchina verrà gestita dal team BMA.



Il Rallye Luxembourg avrà 10 PS per 130,74km. In azione avremo anche suo fratello Felix con una Renault Clio R3T, così come Grégoire Munster e Roman Schwedt, i quali si alleneranno in vista del Rally di Roma Capitale.

