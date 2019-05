Marijan Griebel pensa positivo per il prosieguo nel FIA European Rally Championship nonostante il problema che lo ha privato del podio al Rally Islas Canarias.

Il tedesco era in lotta con Chris Ingram per la seconda posizione a Las Palmas, quando una foratura lo ha fatto finire nono alla penultima PS.



"Eravamo in una parte molto stretta all'inizio della prova - spiega il pilota della Baumschlager Rallye & Racing - Ho sbandato toccando qualcosa all'esterno e la gomma si è forata subito. Ho proseguito per 12km con la ruota a terra, altrimenti sarei potuto salire sul podio".



Le sue prestazioni al volante della ŠKODA Fabia R5 condivisa con Stefan Kopczyk sono comunque state ottime e Griebel resta positivo: “Sono felice del mio passo, due anni fa arrivai 11° e oggi sono solo stato sfortunato".

The post Griebel motivato con i miglioramenti appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.