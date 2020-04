Griebel pronto ad imparare da Lukyanuk

Marijan Griebel avrà come nuovo compagno di squadra Alexey Lukyanuk per la stagione 2020 del FIA European Rally Championship.

Il tedesco e il russo saranno portacolori del Saintéloc Junior Team al volante delle rispettive Citroën C3 R5. Per il primo è una novità, mentre per "Lucas" si tratta della seconda annata con questa macchina.



“In termini di velocità, Alexey è uno dei più forti del mondo - ha detto Griebel - Spero di imparare moltissimo da lui, specialmente su terra. Potremo condividere i dati e gli farò tante domande, magari una volta siederò con lui come co-pilota nei test. Ci vuole fegato, ovviamente, ma per me non c'è problema!"



Lukyanuk ha già affermato che aiuterà Griebel ad adattarsi alla Citroën: "Marijan è consistente e ha esperienza, un ottimo ragazzo che conosco da anni. Come compagni possiamo fare molto bene e sono pronto a mettere le mie conoscenze a sua disposizione per aiutarlo ad essere veloce quanto vuole".

