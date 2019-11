Griebel: “Sono pronto per un finale durissimo”

Marijan Griebel ha visto che il Rally Hungary sarà molto difficile in quello che è il suo rientro in azione nella serie grazie all'ingaggio della Toksport WRT, che lo ha chiamato per aiutarli a vincere il titolo team del FIA European Rally Championship.

"Sarà molto, molto difficile - ha detto il tedesco dopo le ricognizioni - Sicuramente il meteo è un fattore perché molte prove saranno al buio, dato che le R2 sono le ultime. Poi ci sono fango e nebbia, si scivola tanto, ma ci si divertirà. Ho cambiato il radar segnando i punti di frenata perché farlo tardi qui è rischioso. Sull'asciutto si può gestire la cosa, ma sull'umido no e non si potrà andare sempre al 100% perché ci sono zone sterrate che potrebbero farti forare. Chi non avrà problemi sarà nella miglior posizione".

