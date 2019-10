Griebel torna in azione in ERC3

Marijan Griebel tornerà in azione in Classe ERC3 al Rally Hungary con una Peugeot 208 R2.

Il tedesco dovrà portare punti alla Toksport WRT - come ha fatto Orhan Avcioglu - per la classifica Team del FIA European Rally Championship.



“Non ho mai corso nemmeno un metro con la 208 R2 - ha detto Griebel, che vive ad un'ora dalla sede Toksport - Ho esperienza con la Adam R2, DS3 R3 e Clio R3, ma nulla con la Peugeot. Faremo un breve test prima della gara e spero di adattarmi bene. Punto ad aiutare la Toksport a vincere il titolo ERC3, un podio credo sarebbe ottimo".



Griebel ha vinto il titolo ERC3 Junior nel 2016 prima di passare all'ERC1 Junior, imponendosi pure lì. Quest'anno ha preso parte a gare della serie tedesca e al WRC.



“Sono molto contento di questa opportunità, a causa del poco budget ho corso per l'ultima volta in agosto con vittoria di una PS in WRC2 contro Kalle Rovanperä e Mads Østberg. E' stato molto bello, ma è sempre dura tornare in azione dopo così tanto tempo di inattività".



Griebel ritroverà il compagno di squadra Chris Ingram, che armato di ŠKODA Fabia R5 ora dovrà puntare al titolo assoluto. I due erano stati assieme nell'ADAC Opel Rallye Junior Team, con l'inglese che perse il titolo al Rally Liepaja del 2016 battuto dal collega.



Ora Griebel si dovrà preparare bene per l'ultimo round della serie 2019: "Farò tutto in modo professionale, sono molto motivato e voglio ottenere un bel risultato".



Alex Rath - che lo ha affiancato in Lettonia e nella vittoria in campionato in Germania - sarà il suo navigatore.

