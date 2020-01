Nikolay Gryazin, Campione 2018 del FIA ERC1 Junior Championship, avrà l'occasione di correre per la Hyundai in FIA World Rally Championship 2.

Il 22enne russo ha preso parte per anni all'ERC e ora è stato ingaggiato da Hyundai Motorsport N per guidare la Hyundai i20 R5 ’20 con Yaroslav Fedorov.



“E' una fantastica opportunità per me e Yaroslav e sento davvero il loro supporto - ha detto Gryazin, che è stato pilota della Sports Racing Technologies - Arrivare in un team ufficiale è un ulteriore passo per la mia carriera e sono convinto che con Hyundai Motorsport potrò crescere di livello. Sono motivato nel cercare di ottenere il miglior risultato per il team e ammiro molto quello che ha conquistato Hyundai con il duro lavoro in questi anni in cui è divenuta Campione. Sono sicuro che i miei compagni di squadra mi aiuteranno ad imparare molto, ringrazio Hyundai Motorsport ed Andrea Adamo per avermi proposto questo programma".



Gryazin non è il primo dell'ERC a diventare pilota ufficiale Hyundai. Prima di lui lo aveva fatto Jari Huttunen, reclutato dalla Casa coreana nel 2018 dopo aver chiuso secondo in ERC3 Junior nel 2017.



Lo sapevate? Tutti e cinque i piloti ufficiali Hyundai che correranno il Rallye Monte-Carlo hanno già presenziato nell'ERC. Parliamo di Gryazin, Sébastien Loeb, Thierry Neuville, Ott Tänak ed Ole Christian Veiby (figlio del celebre Erik Veiby).

The post Gryazin approda in Hyundai appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.