Nikolay Gryazin, vincitore del FIA ERC1 Junior Championship nel 2018, al Rallye du Var è riuscito a stare davanti al leggendario Sébastien Loeb.

Al volante della sua ŠKODA Fabia R5 Evo, il russo ha chiuso la Tappa 1 con 2"6 di margine sulla Hyundai i20 Coupe WRC del francese, che nella prima PS della Tappa 2 lo ha poi scavalcato, fino a quando la giornata non è stata cancellata per una pioggia torrenziale.



Alla fine Loeb si è piazzato davanti a Gryazin, che con Yaroslav Fedorov ottiene il secondo posto assoluto e la vittoria fra le R5.



"Siamo sopravvissuti - ha detto il pilota della Sports Racing Technologies - Siamo arrivati alla fine del rally più duro della mia carriera, battuti solamente da un 9 volte Campione WRC che guidava una World Rally Car. E' vero che il percorso è stato accorciato di oltre metà evento, ma comunque abbiamo fatto 100km ed è stata una grande esperienza. Non ci aspettavamo il successo tra le R5, è stata una sorpresa fantastica".



Presente alla gara anche Erik Cais, 11° assoluto con la Ford Fiesta R5 della M-Sport, auto che conduceva per la seconda volta.

The post Gryazin davanti a Loeb in Francia appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.