Nikolay Gryazin è pronto per affrontare la sua seconda gara della stagione come premio per aver vinto il titolo FIA ERC1 Junior nel 2018.

Al Barum Czech Rally Zlín il russo dovrà riscattare il ritiro dal Rally di Roma Capitale, dopo che con la sua ŠKODA Fabia R5 è riuscito ad imporsi in WRC2 in Finlandia.



“Siamo qui per preparare bene la gara del WRC in Germania e non vogliamo spingere alla morte fin da subito, ma affinare il set-up - ha detto il pilota della Sports Racing Technologies - Al Rally di Roma Capitale abbiamo provato a tirare, ma siamo finiti fuori e non abbiamo alcun assetto pronto per il Barum Rally, quindi dobbiamo essere prudenti".



Per Gryazin questa sarà la quarta partecipazione a Zlín, una delle gare più dure dell'anno.



“Non sarà semplice, è un rally molto impegnativo e sconnesso, specialmente se pioverà. A volte hai strade larghe, poi diventano strette, con parti nel bosco molto scivolose e sporche che sembrano come quelle su sterrato. L'asfalto qui è unico rispetto agli altri eventi, quindi serve un assetto dedicato e perfetto".



"E' una gara storica con molti spettatori, non sarà facile battere i piloti di casa, ma spero di giocarmela allo stesso livello anche con gente del calibro di Alexey Lukyanuk e Jan Kopecký".

The post Gryazin: “Prima l’esperienza e poi il gas” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.