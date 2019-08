Gryazin si trasforma in… Batman!

La ŠKODA Fabia R5 di Nikolay Gryazin si trasforma in... Batmobile per la gara che il russo farà come secondo premio offerto da Eurosport Events per aver vinto il FIA ERC1 Junior nel 2018.

La livrea completamente nera ricorda molto quella della vettura del celebre personaggio Bruce Wayne/Batman e la vedremo in azione al Barum Czech Rally Zlín del 16-18 agosto, dove il pilota della SRT verrà affiancato da Yaroslav Fedorov.

