Nikolay Gryazin è andato a sbattere proprio quando era primo al Rally di Roma Capitale, dovendo abbandonare la scena.

Il Campione 2018 del FIA ERC1 Junior è arrivato lungo in una curva a sinistra finendo nel bosco e colpendo un albero nella gara dove era in azione come premio per il titolo vinto e con l'intenzione di fare esperienza su asfalto, che ritroverà anche al Barum Czech Rally Zlín.



"Stavamo spingendo, ma in quel punto era stranamente sporco e non mi ricordavo lo fosse - ha detto dopo il botto della Roccasecca – Colle San Magno - Non ho toccato nulla, ma le gomme si sono completamente bloccate, ho provato a mollare i freni, ma ormai era tardi e siamo finiti contro un albero rompendo il guardrail e la cellula di sicurezza. Non potrò andare avanti, peccato perché comunque si cerca sempre di andare forte e gli incidenti capitano, spero non accada più".



Nello stesso punto hanno rischiato anche Hiroki Arai (STARD) e Vojtěch Štajf (ACCR Czech Rally Team).



Andrea Crugnola ora è primo con 4"9 su Giandomenico Basso (Loran SRL), seguiti da Luca Rossetti (FPF Sport SRL) che ha passato Alexey Lukyanuk (Saintéloc Racing) e Simone Campedelli (Orange 1 M-Sport Rally Team), con quest'ultimo a forare una gomma tagliando troppo una curva.



Umberto Scandola (Hyundai Motorsport N) completa la Top5 con la sua Hyundai i20 R5.

The post Gryazin va a sbattere rovinosamente appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.