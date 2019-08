Gryazin veloce e ancora sfortunato

Nikolay Gryazin ha mostrato di essere molto veloce anche nel secondo evento cui ha preso parte come ospite del promoter Eurosport Events per aver vinto il titolo in FIA ERC1 Junior Championship nel 2018.

Al Barum Czech Rally Zlín, il russo è stato subito rapidissimo lottando per la vittoria, ma nella Tappa 1 ha perso terreno per una foratura e successivamente ha dovuto arrendersi per un incidente che ha distrutto la sua ŠKODA Fabia R5.



“Ho capito che non si poteva lottare con Jan Kopecký, ma volevo stargli il più vicino possibile - ha detto il pilota della Sports Racing Technologies, che era affiancato da Yaroslav Fedorov - Purtroppo non ho potuto fare di più. In alcune PS ho provato a migliorare il set-up e la guida, nella PS4 ho avuto delle difficoltà girandomi nella parte del bosco e perdendo 15", poi sono arrivato ad una curva a destra con note forse troppo ottimistiche. Ho iniziato a sbandare quando ho visto il ponte, ho dato gas per evitarlo, ma purtroppo l'ho centrato con la parte posteriore sinistra distruggendo l'auto. Stavamo migliorando e ho ottenuto anche buone performance, ma quando si spinge al limite sono cose che capitano".



Gryazin continuerà ora la sua avventura nel WRC al Rallye Deutschland.

