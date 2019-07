Nikolay Gryazin ha vinto la Qualifying Stage del Rally di Roma Capitale, nonostante abbia cercato di non forzare più di tanto.

Il pilota della Sports Racing Technologies, invitato dal promoter del FIA European Rally Championship, Eurosport Events per aver vinto il titolo FIA ERC1 Junior lo scorso anno, affronta nella Capitale il suo primo impegno della stagione, con a seguire il Barum Czech Rally Zlín.



Nonostante stia provando a fare esperienza senza correre rischi, Gryazin è comunque riuscito ad imporsi per 0"193 su Andrea Crugnola.



“Ho guidato piano perché non volevo correre rischi ed essere fra i primi a scegliere la posizione di partenza - ha affermato il russo 21enne - E' sempre difficile capire qual è la migliore, a volte è meglio lasciare a gente più esperta, come gli italiani, la scelta".



Gryazin ora potrà decidere per primo quando scattare nella Tappa 1, poi toccherà a Crugnola, che ha preceduto Luca Rossetti (FPF Sport SRL), fermatosi a 0"727 dal leader.



Il leader della serie, Łukasz Habaj, chiude quarto, seguito da Niki Mayr-Melnhof, Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team), Giandomenico Basso (Loran SRL), Chris Ingram (Toksport WRT) ed Hiroki Arai (STARD) a completare la Top10.



E' finito quasi in testacoda Alexey Lukyanuk, solo 12° perdendo tempo, mentre l'ultimo della Top15 è Vojtěch Štajf (ACCR Czech Rally Team), al debutto con la Volkswagen Polo GTI R5.



Andrea Nucita (Loran SRL) si piazza 18° ed è il migliore dell'Abarth Rally Cup ed ERC2, con Erik Cais (ACCR Czech Rally Team) al comando dell'ERC3,



Cristiana Oprea è al debutto in ERC3 con Diana Hategan, ma è finita fuori nelle Libere rmpendo una ruota della sua Peugeot 208 R2 e dovendo rinunciare alla Qualifying Stage.



I piloti ora si dirigeranno verso Roma, dove alle 16;00 avremo la selezione dell'ordine di partenza e poi la cerimonia d'apertura e la parata per le strade del centro alle 19;00.

The post Gryazin vince la Qualifying Stage di Roma appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.