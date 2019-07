Grzegorz Grzyb spera di tornare in fretta nel FIA European Rally Championship, dopo che non è riuscito a mettere insieme un programma per quest'anno concentrandosi sul campionato slovacco.

Al PZM 76th Rally Poland il polacco era presente in veste di coach di Łukasz Kotarba, che si è piazzato 11° assoluto.



"Non ho il budget per fare l'ERC quest'anno, ma sto lavorando per tornare il prossimo", ha detto Grzyb, che in carriera ha tre podi all'attivo nella serie, incluso quello del Rally di Roma Capitale, prossimo round del 2019.

The post Grzyb punta al ritorno nell’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.