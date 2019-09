Habaj: “A Cipro non c’è margine di errore”

Łukasz Habaj lotterà per il titolo del FIA European Rally Championship a Cipro, dove sa benissimo che non può permettersi errori.

Il polacco, vittorioso all'Azores Rallye, dovrà provare a recuperare i 10 punti che lo separano dal leader Chris Ingram.



“Tutti i rally sono entusiasmanti, ma questo è speciale perché è la prima volta che lo farò e siamo in lotta per il titolo - ha detto il pilota della Sports Racing Technologies - Siamo in un momento molto importante della stagione e non c'è margine d'errore. So che sarà molto caldo e gli organizzatori hanno inserito delle PS che erano del Cyprus Rally del WRC, quindi mi aspetto siano molto toste per noi e per le auto".



"Siamo molto motivati e concentrati, vogliamo lavorare al meglio perché la seconda parte di stagione non è andata benissimo come la prima e spero di avere più fortuna. In passato questa è stata una gara fortunata per i polacchi, quindi mi auguro lo sia anche per me!"



Krzysztof Hołowczyc è l'unico suo connazionale ad aver vinto la gara cipriota, mentre Kajetan Kajetanowicz è salito sul podio due volte.

