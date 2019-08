Habaj alle prese con gli alberi

Łukasz Habaj al Barum Czech Rally Zlín ha dovuto fare i conti con gli alberi, che però non hanno fermato la sua rincorsa al primato del FIA European Rally Championship.

Nonostante i danni riportati dalla sua ŠKODA Fabia R5, il pilota della Sports Racing Technologies è ancora in azione.



“Ho rischiato grossissimo, ma l'auto è a posto e ho potuto finire la PS", ha detto il polacco ai microfoni di ERC Radio di Julian Porter.



Habaj in classifica è a 6 punti dal leader Alexey Lukyanuk e attualmente è 11° in gara a 0"9 dalla Fabia di Jaromír Tarabus (Agrorodeo).

