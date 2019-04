Habaj con il #1 alle Canarie

Łukasz Habaj vuole mantenere la vetta del FIA European Rally Championship anche dopo il Rally Islas Canarias.

Il successo all'Azores Rallye ha garantito il #1 sull'auto del pilota della Sports Racing Technologies, il quale vuole restare leader della serie.



“Del Rally Islas Canarias ho ricordi belli e brutti - ha detto il polacco - Ho vinto in ERC3 al debutto nel 2016 e fu chiaramente bellissimo, mentre con la Fiesta andai fuori alla prima curva l’anno dopo durante le Libere 1 e non fu bello. In generale è un rally che mi piace molto, le PS sono fantastiche e anche gli spettatori, è una bella isola con una grande atmosfera. Non vedo l’ora di correre".



"Il meteo è un’incognita perché cambia spesso e rapidamente, diventa difficile scegliere bene le gomme. Al Rallye Sanremo mi sono allenato con la ŠKODA su asfalto e la cosa mi ha aiutato moltissimo. Le strade alle Canarie saranno differenti e dovrò darmi da fare nel cercare set-up diversi a seconda delle condizioni. Faremo un test lunedì, ma è dura fare previsioni sul risultato".



"Lo scorso anno andai forte e non mi piazzai bene a causa di alcuni problemi tecnici, ma in alcune PS ero velocissimo. Ripeto, mi concentrerò sull’assetto e nel trovare un buon ritmo per poter andare a punti e tenermi fuori dai guai. Avrò il #1 in gara e la cosa mi piace molto! E poi dobbiamo presentarci bene al prossimo Rally Liepāja, che per la Sports Racing Technologies è gara di casa!”

