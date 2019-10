Łukasz Habaj è a -19 da Chris Ingram nella rincorsa al titolo di Campione del FIA European Rally Championship, dopo i punti persi al Cyprus Rally.

Un problema all'acceleratore ha fatto finire indietro il pilota della Sports Racing Technologies, che comunque non ha voluto lamentarsi più di tanto, anche perché il suo rivale Alexey Lukyanuk ha subìto l'onta del ritiro per un problema tecnico.



“Alla fine sono stato contento anche se l'acceleratore non andava - ha dichiarato Habaj - Il mio obiettivo era mantenere la posizione e gestire la situazione e per tutto il weekend abbiamo fatto un buon lavoro, anche se in questo evento non avevamo esperienza. L'intero team è stato grande, peccato per questa sfortunata parentesi, ma è la prima volta che ci capita da quando guidiamo la ŠKODA. Sono cose che possono accadere e bisogna pensarci e accettarlo..."

The post Habaj filosofico dopo i guai di Cipro appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.