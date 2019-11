Habaj fora nella PS6 e vede allontanarsi il titolo

Lukasz Habaj ha visto allontanarsi ulteriormente il titolo del FIA ERC dopo una foratura nella PS6.

Il pilota della Sports Racing Technologies era già incappato nell'incidente di ieri e anche in un guasto al servosterzo, poi pure in un problema ad una sospensione oggi.



Partito 17° avendo saltato le qualifiche, ora il suo obiettivo è ritrovare ritmo e Top10 con la propria ŠKODA Fabia R5, dato che nella PS6 si è fermato. Tornerà in azione domani.

