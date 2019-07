Łukasz Habaj ha ammesso di aver gettato al vento una grande occasione per incrementare il suo vantaggio in classifica nella lotta per il titolo del FIA European Rally Championship con l'errore della PS6 del Rally di Roma Capitale.

Il pilota della Sports Racing Technologies era in piena corsa per una piazza sul podio quando ha sbagliato finendo fuori. Tornato sulla sua ŠKODA Fabia R5 per la Tappa 2 ha comunque conquistato punti che risulteranno importanti in campionato.



“Era un'occasionissima per incrementare la nostra leadership e l'abbiamo buttata - ha dichiarato il polacco - Chiaramente non era il risultato che ci aspettavamo in un rally davvero difficilissimo, il peggiore della mia vita, ma il team si è impegnato tantissimo per prendere punti".



Già nei test c'era stato un capottamento e anche in gara Habaj si è girato parecchie volte.



“Sono felice che il weekend sia finito, abbiamo limitato i danni e siamo in lotta per il titolo, nulla è perduto e combatteremo fino alla fine".



Habaj al Barum Czech Rally Zlín si presenterà con 7 punti di ritardo da Alexey Lukyanuk.

The post Habaj: “Ho sbagliato, ma sono ancora in lotta” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.