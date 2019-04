Habaj in azione in Italia per preparare il Rally Islas Canarias

Łukasz Habaj ha preso parte al Rallye Sanremo per preparare al meglio il Rally Islas Canarias, prossimo round del FIA European Rally Championship.

Dopo aver vinto l'Azores Rallye, il pilota della Sports Racing Technologies ha voluto prendere ancor più confidenza con la sua ŠKODA Fabia R5 su asfalto.



“E' stato un grande test dove abbiamo raccolto una sacco di informazioni utili - ha detto il polacco a Gianluca Nataloni di Rallylink.it - Non è stato un gran risultato per noi, ma l'obiettivo era provare e ora abbiamo più dati per lavorare sulla macchina, il feeling è migliorato e sono più tranquillo".



La vittoria è andata a Craig Breen, che ha battuto Simone Campedelli per 4"3, mentre Giandomenico Basso ha terminato terzo davanti a Luca Rossetti. Breen con Paul Nagle torna alla vittoria del Sanremo come straniero, cosa che non accadeva dal 2009 con Kris Meeke.



Il Rally Islas Canarias sarà il weekend del 2-4 maggio, mentre l'ERC andrà in Italia per il Rally di Roma Capitale del 19-21 luglio.

