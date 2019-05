Habaj in corsa per il titolo

Łukasz Habaj ha chiuso il Rally Islas Canarias mantenendo la testa della classifica piloti del FIA European Rally Championship.

Il polacco e Daniel Dymurski hanno terminato al terzo posto dopo che avevano vinto l'Azores Rallye.



Per il pilota della Sports Racing Technologies era la seconda volta che correva l'evento e con la sua ŠKODA Fabia R5 è riuscito ad agguantare il podio in modo rocambolesco nel finale.



“Torniamo a casa da leader e questo mi rende felicissimo perché il nostro obiettivo resta il titolo - ha dichiarato Habaj, vincitore di due PS - Siamo a due podi in due rally, ma la cosa più importante è che siamo sempre primi avendo preso tanti punti nonostante le difficoltà".



Habaj è a +8 su Chris Ingram.

