Habaj molto prudente al debutto a Cipro

Łukasz Habaj è in piena corsa per il titolo del FIA European Rally Championship e nella Tappa 1 del Cyprus Rally è stato prudentissimo.

Il pilota della Sports Racing Technologies occupa la quinta posizione con la sua ŠKODA Fabia R5 in una gara difficilissima.



“E' stata dura perché non abbiamo esperienza e abbiamo fatto alcuni errori con l'assetto che non hanno consentito alla macchina di lavorare bene, soprattutto nelle PS1 e 3 - ha detto il polacco - Al pomeriggio il grip è aumentato, ma è dura pensare che domani sia anche peggio, invece è così. Le strade saranno distrutte e oggi siamo stati fortunati a non forare. Domenica sarà una grande giornata, ci sono due PS molto lunghe e impegnative, bisogna stare calmi e concentrati. Questo implica che lo stile di guida sia diverso, bisogna guardare molto la strada ed evitare sorprese, che è la cosa più importante più che la velocità".

