Habaj: “Non esistono rally facili nell’ERC”

Łukasz Habaj ha etichettato il Barum Czech Rally Zlín come gara difficile, ammettendo però che non è l'unica del suo genere nel FIA European Rally Championship.

Il pilota della Sports Racing Technologies è stato superato da Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team) nel Rally di Roma Capitale dopo aver condotto la prima parte del campionato e ora deve recuperare 6 punti al russo in uno degli eventi più ostici dell'anno.



"Nell'ERC non esistono rally facili, sicuramente questo è uno dei più duri - ha detto il polacco - Può essere uno dei più difficili in termin idi competizione per via delle caratteristiche delle PS e della loro lunghezza".

