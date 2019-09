Habaj protagonista in casa

Łukasz Habaj ha preso parte al Rajd Śląska dello scorso weekend al volante di una Fiat Seicento Abarth.

Protagonista del FIA European Rally Championship con la ŠKODA Fabia R5, il pilota della SRT si è cimentato in una nuova sfida.



“Se hai una macchina così piccola in garage e c'è una gara con PS da 1000m, perché non parteciparvi? - ha detto il polacco - Ovviamente è stato per puro divertimento e per tenermi allenato perché è un'auto impegnativa da guidare, ma abbiamo attirato l'attenzione di stampa e spettatori, e volevamo regalargli emozioni".



Cliccate quiper vedere l'onboard camera di Habaj sulla Fiat.

