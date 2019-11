Habaj punta a finire bene la stagione dopo i problemi

Łukasz Habaj punta a terminare bene la stagione 2019 del FIA ERC nonostante un Rally Hungary che lo ha visto già partire in difficoltà dopo l'incidente delle Libere 1.

Il pilota della Sports Racing Technologies ha infatti perso le qualifiche e ora con la sua Skoda Fabia R5 sta cercando di trovare il ritmo giusto, nonostante ad un tornantino abbia stallato.



"Abbiamo anche forato, ma il tempo l'ho perso nel tornante dove non sono riuscito a ripartire. Era molto scivoloso e la macchina ha sbandato senza che riuscissi a controllarla, poi si è spenta. In generale però sta andando bene, le gomme sono buone e nella PS1 me la sono presa con calma, mentre nella PS2 forse ho esagerato un po', ma quando sei 17° a partire in queste condizioni è sempre dura. Anche questo è uno dei motivi per cui ho perso terreno, speriamo che il prossimo loop vada meglio e riesca a recuperare sugli altri".



Il polacco inizierà nono con 2' da rimontare ad Alexey Lukyanuk e 1' sull'ottavo, András Hadik. L'obiettivo è prendere confidenza e poi spingere domenica.



“Sono già concentratissimo sul prossimo loop dopo il servizio, voglio arrivare alla fine della Tappa 2 con un buon passo e dare tutto. E' quello che posso fare fino alla fine e lo farò".

