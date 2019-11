Habaj ringrazia la SRT per aver tenuto vive le sue speranze di titolo

Łukasz Habaj ha reso merito alla Sports Racing Technologies per averlo tenuto in corsa per il titolo del FIA European Rally Championship.

Il polacco nelle FP1 di stamattina era uscito di strada danneggiando parecchio la sua ŠKODA Fabia R5, ma la squadra lettone è riuscita a mettere a posto la vettura nonostante il poco tempo a disposizione.



“Un grandissimo grazie al team, ha fatto un lavoro incredibile - ha detto Habaj, nono dopo la superspeciale - Abbiamo lasciato il parco assistenza proprio all'ultimissimo minuto e a 10' dallo scadere non sapevamo ancora se saremmo potuti partire o no. Sono stati grandi. La PS1 è stata difficile perché dovevo trovare sintonia con la macchina, che però ha funzionato bene e questa è la cosa più importante. Ora spero tutto vada bene".

