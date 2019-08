Habaj ritirato dal Barum Rally

Łukasz Habaj vede sfumare le speranze di riavvicinare Alexey Lukyanuk al Barum Czech Rally Zlín nella lotta per il titolo del FIA European Rally Championship.

Il pilota della Sports Racing Technologies era decimo ieri, ma stamattina la cellula di sicurezza della sua ŠKODA Fabia R5 è risultata troppo danneggiata per proseguire.



“Stamattina abbiamo scoperto la rottura, non potevamo continuare - spiega il polacco - Ieri siamo andati avanti e pensavamo di aver risolto tutto, invece niente. Speravamo di prendere punti bonus e c'è grandissimo dispiacere, ma cosa posso fare? Ho fatto un errore e queste sono le conseguenze".



Con Lukyanuk rientrato anch'esso per i punti bonus, Chris Ingram ha la possibilità di balzare al comando del campionato.

