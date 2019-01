Łukasz Habaj ha cominciato la stagione 2019 salendo sul podio al Rally Alūksne.

In attesa di riprendere i suoi impegni nel FIA European Rally Championship, il polacco è salito sulla ŠKODA Fabia R5 della Sports Racing Technologies assieme a Daniel Dymurski concludendo terzo nell'evento in Lettonia.



Alla gara erano presenti altri piloti come Oliver Solberg (SRT, Volkswagen Polo GTI R5), primo, Tomasz Kasperczyk (Tiger Energy Drink Rally Team, Ford Fiesta R5), quinto, e Mārtiņš Sesks che ha vinto la Classe LRC3 con il suo nuovo navigatore Krišjanis Caune.



Foto:Kalendars Rallijs Latvija

The post Habaj sul podio in Lettonia appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.