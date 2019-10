Habaj torna in azione sull’asfalto

Łukasz Habaj si preparerà per l'ultimo round del FIA European Rally Championship prendendo parte al Partr – Sev.en Commodities Rally Vsetín del prossimo weekend (25-26 ottobre).

La gara del campionato Rallysprint ceco è formata da 7 PS che serviranno al polacco per riprendere il ritmo su asfalto dopo le fatiche del Cyprus Rally.



Il pilota della Sports Racing Technologies dovrà infatti cercare di recuperare 19 punti su Chris Ingram nella lotta per il titolo che si deciderà in Ungheria (previsto a Nyíregyháza l'8-10 novembre), dove salirà a bordo della sua ŠKODA Fabia R5 affiancato da Daniel Dymurski.



All'evento ceco ci saranno diversi protagonisti del recente Barum Czech Rally Zlín, come Jaromír Tarabus e Miroslav Jakeš.

